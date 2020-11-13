موسكو: عودة 181 لاجئًا سوريًا من لبنان لبلدهم

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 181 لاجئا (منهم 55 امرأة و93 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ الحدوديين".وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم ا لجمعة، بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة.وأضاف بيان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربي السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق وبلدات درعا وعثمان والنعيمة في محافظة درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 17 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.