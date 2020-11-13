غرفة CIT: خفض سعر الفائدة يشجع على ضخ استثمارات جديدة بالسوق

قال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية CIT، إن قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5 % سيؤثر ايجابيا على الاقتصاد المصري بشكل عام ويؤدي إلى تشجيع المستثمرين والشركات على ضخ استثمارات جديدة في السوق خلال الفترة المقبلة.وأكد الليثي في تصريحات خاصة لـ " الدستور" ان سياسة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة خلال الـ 6 سنوات الماضية نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية واستطاع الاقتصاد مواجهة كل التحديات والتي كان آخرها جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" مشيرا إلى أن جميع التقارير الدولية تشير إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو رغم الجائحة بين العديد من الاقتصاديات الكبرى التي سجلت نمو بالسلب وانخفاض كلي في حجم الاستثمارات.وأوضح الليثي أن تخفيض سعر الفائدة سيشجع المستثمرين والشركات على الاقتراض وزيادة حجم الأعمال وتوفير فرص العمل للشباب واستغلال الفوائض المالية في مجالات الصناعة والتشيد والبناء بدلا من الاحتفاظ بها في البنوك ويقلل مخاطر المشروعات الناشئة.وقال الليثي إن قطاع الاتصالات أحد المستفيدين بهذا الخفض موضحا ان الشركات تحتاج إلى الاقتراض لتوفير السيولة لتطوير وتحديث الشبكات والبنية التحتية مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة خلال العام المالي الجاري ستصل الي 100 مليار جنيه جزء كبير منها يتم تمويله من القطاع المصرفي.كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، أمس خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪.