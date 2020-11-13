رومانيا تسجل 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الجمعة، عن تسجيل 9 آلاف و489 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، و174 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته صحيفة "رومانيا جورنال" المحلية على موقعها الإلكتروني، أن 1149 مصابا بكورونا دخلوا إلى وحدات العناية المركزة بعد تدهور حالاتهم الصحية، موضحة أن رومانيا سجلت 343 ألفا و725 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد منذ ظهور الوباء لأول مرة على أراضيها، فيما تماثل منهم 231 ألفا و808 حالات للشفاء التام.أما عن حالات الوفاة في الدولة الواقعة بجنوب شرق أوروبا، فقد بلغت حتى الآن 8 آلاف و684 حالة.