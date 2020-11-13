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محافظات

محافظ أسوان يشكر «الأمن» لإعادة جهاز غسيل كلوي مسروق بالرديسية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:11 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شكره للأجهزة الأمنية لسرعة التعامل في واقعة تعرض وحدة الغسيل الكلوي بمدينة الرديسية بمركز إدفو شمال أسوان، لحدوث سرقة لأحد الأجهزة بها، ونجاحها في ضبط المتهمين وإعادة جهاز الغسيل الكلوي.

ووجه اللواء أشرف عطية - في بيان اليوم - بأهمية تكثيف أعمال التأمين والحماية بمثل هذه المواقع الصحية للحفاظ على المستلزمات الطبية المختلفة والتي تخدم المئات من المرضى المترددين عليها.

وتعرضت وحدة الغسيل الكلوي بمدينة الرديسية بمركز إدفو شمال أسوان، لحدوث سرقة لأحد الأجهزة بها، حيث تم تحرير المحضر الشرطي رقم محضر 10169 2020 بشأن الواقعة.

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