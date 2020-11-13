واعظات الأزهر يبدأن لقاءات إلكترونية للتحذير من مخاطر كورونا

بدأت واعظات الأزهر الشريف، اليوم، تنظيم مجموعة من اللقاءات الإلكترونية لتوعية الناس خاصة من السيدات والفتيات بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن بدء زيادة أعداد المصابين مؤخرًا.تأتي تلك اللقاءات الافتراضية التي يتم تنظيمها بدءًا من ظهر اليوم عبر المنصات الإلكترونية في إطار الحملة التوعوية التي أعلن عنها مجمع البحوث الإسلامية أمس لمواجهة تداعيات أزمة كورونا المستجد، بعنوان "أمانك في التزامك".