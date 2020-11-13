ضبط شابين لسرقة جهاز غسيل كلوي بالرديسية في أسوان

تعرضت وحدة الغسيل الكلوي بمدينة بالرديسية بمركز إدفو شمال أسوان، لحادث سرقة أحد الأجهزة بها، وتم تحرير المحضر الشرطي رقم محضر 10169 2020 بشأن الواقعة.وعلى الفور وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة المختصة بمديرية أمن أسوان لسرعة ضبط الجناة وتحديد هويتهم، واستعادة الجهاز وإرجاعه مرة أخرى إلى وحدة الغسيل بالرديسية.وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها والتي أسفرت عن تحديد هوية الجناة وهم الأول "م.ا. ح"، والثاني "ا.ج.ا"، وتم ضبط جهاز الغسيل الكلوي بحوزتهم، وتم تسليمه لوحدة الغسيل بالرديسية.