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مصر

وزير النقل: خطة لإنشاء 9 موانئ جافة لتيسير حركة التجارة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:04 م
كامل الوزير
كامل الوزير
علا غزال
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أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، الاهتمام بتطوير منظومة النقل البحري في مصر لدعم الاقتصاد القومي مستعرضًا المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها حاليًا مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، لافتًا إلى عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع مثل إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة (رصيف 100) وإنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، مؤكدا عقد ورشة عمل خلال الفترة المقبلة عن تطوير الأسطول التجاري البحري المصري بما يخدم حركة التجارة حركة الصادرات والواردات، خاصة أن هذا المجال الذي يحظى باهتمام كبير من جانب وزارة النقل التي تطلع إلى التعاون مع كافة الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال سواء بإنشاء أو تأجير سفن بالإضافة إلى التعاون في تسيير خطوط ملاحية لخدمة حركة التجارة.

وأوضح الوزير خلال ندوة الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، أن وزارة النقل تنفذ خطة لإنشاء 9 موانئ جافة، وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي، مشيرا إلى إسناد إنشاء الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر إلى تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي كأول ميناء جاف في مصر، حيث تبلغ مساحتها 400 فدان (100 ميناء جاف + 300 مركز لوجسيتي) يستوعب 720 ألف حاوية مكافئة يوم.

وأشار الوزير إلى أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن الفترة القادمة ستشهد عدد من اللقاءات المكثفة مع كافة الشركات التي ترغب في الاستثمار في كافة المشروعات الاستثمارية، خاصة وان القيادة السياسة حريصة على استمرار عجلة تنفيذ كافة المشروعات بما يخدم الاقتصاد القومي.

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