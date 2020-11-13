سي بي إس: تعقيدات تنتظر بايدن في البيت الأبيض بسبب ترامب

أكدت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن هناك أشياء يمكن لجو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب أن يفعلها وأشياء أخرى لا يمكنه فعلها في ظل التشديدات التي تمارسها ادارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.وتابعت أن فشل ترامب في التنازل عن الرئاسة حتى الآن، أدى لعدم البدء في انتقال سلس للسلطة بعد وتعقيد استعدادات بايدن لتولي الرئاسة في يناير.وتجاهل بايدن هذا الأسبوع فشل الإدارة في تسليم أكثر من 6.3 مليون دولار من التمويل المخصص للانتقال والمساحة المكتبية المخصصة، وقال إن عدم وجود إحاطات سرية لن يعيقه بشكل كبير.وقال بايدن "بدأنا بالفعل التحول، نحن على قدم وساق، وقدرة الإدارة بأي شكل من الأشكال عن طريق الفشل في الاعتراف بفوزنا لا تغير الديناميكية على الإطلاق وما يمكننا القيام به".وقال ماكس ستير، الرئيس والمدير التنفيذي للشراكة من أجل الخدمة العامة وخبير في التحولات الرئاسية إن فريق بايدن "قام بالفعل بعمل استثنائي في التحضير لهذه اللحظة"، وكان يستعد للانتقال منذ الربيع. لكنه قال إن "هناك حدود" لما يمكن أن تفعله الإدارة القادمة دون تعاون وكالة الأمن العام.وحتى يوم الانتخابات، كانت وكالة الأمن العام تتعاون مع فريق بايدن، كما هو مطلوب بموجب القانون بمجرد أن يكون لكل حزب مرشح.وقبل الانتخابات، كان بايدن قادرًا على الحصول على ما يعتبر أساسًا تصاريح انتقالية، لكن هذا التعاون توقف منذ أن رفضت إميلي مورفي، مديرة وكالة المخابرات العامة الاعتراف بأن بايدن هو الفائز الشرعي، على الرغم من أن كل وسيلة إعلامية رئيسية وصفت السباق، إلا أن بعض الجمهوريين هنأوا بايدن، ووصفه القادة الأجانب بأنه الرئيس المنتخب.في هذه المرحلة، يتمتع الرئيس المنتخب بوصول أقل إلى موارد الانتقال وإحاطات مجتمع الاستخبارات أكثر مما كان عليه قبل يوم الانتخابات.وأشارت إلى ان العناصر الرئيسية التي لا يستطيع فريق بايدن الحصول عليها حاليًا هي الوصول إلى الوكالات والإدارات الحكومية ؛ معالجة الأفراد للتصاريح الأمنية والاحتياجات الأخرى ؛ والتمويل المذكور.بينما يمكن لفريق بايدن جمع المستشارين الخارجيين للحصول على مدخلات، كما فعل بايدن مع مجلسه الاستشاري فيما يتعلق بفيروس كورونا، فإنه لا يمكنه الوصول إلى الإيجازات الرسمية من مراكز السيطرة على الأمراض أو إدارة الغذاء والدواء حول مواضيع حيوية مثل تقدم اللقاح.