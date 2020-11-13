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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

718 إصابة بكورونا فى الكويت

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:06 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، تسجيل 3 حالات وفاة، و718 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 833 حالة، وعدد المصابين إلى 135 ألفا و650 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبتت إصابتها بفيروس "كوفيد 19" جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالاضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة بلغ 110 حالات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 7834 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و1250 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة، و773 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 830 حالة، وعدد المصابين إلى 134 ألفا و932 حالة.

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