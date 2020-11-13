اعتقال قيادى من داعش فى الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، عن ضبط قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي مسئول عن عمليات التسليح والعتاد في جزيرة الأنبار.وقالت المديرية- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- "إن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون الفوج الأول لواء المشاة ٣٩ وبعملية استباقية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة البو علي الجاسم بالأنبار، وذلك تكثيفًا لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي".وأضافت المديرية أن الإرهابي هو مسئول التسليح والعتاد لما يسمى قاطع الجزيرة، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.