بارد ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة- وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية.ويكون الطقس ليلًا- باردًا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء.أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية.وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 25 16الإسكندرية 23 16وادى النطرون 23 16طنطا 24 16شبين الكوم 24 16دمنهور 23 17بلطيم 24 17مطروح 21 16السلوم 20 15سيوة 23 14بورسعيد 24 18دمياط 23 18الزقازيق 24 16المنصورة 23 16الإسماعيلية 26 13السويس 26 17العريش 26 15رفح 25 14رأس سدر 26 17نخل 25 11نويبع 27 21طابا 24 18كاترين 22 09الطور 26 18شرم الشيخ 29 21الغردقة 29 20مرسى علم 28 19الفيوم 26 14بنى سويف 26 14المنيا 26 13أسيوط 28 15سوهاج 28 15قنا 29 15الأقصر 30 15أسوان 30 15إدفو 29 15أبوسمبل 28 18الوادى الجديد 29 13شلاتين 31 23أبورماد 30 22حلايب 28 24.