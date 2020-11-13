بارد ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:11 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة- وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية معتدلة على السواحل الشرقية.
ويكون الطقس ليلًا- باردًا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية.
وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
الإسكندرية 23 16
وادى النطرون 23 16
طنطا 24 16
شبين الكوم 24 16
دمنهور 23 17
بلطيم 24 17
مطروح 21 16
السلوم 20 15
سيوة 23 14
بورسعيد 24 18
دمياط 23 18
الزقازيق 24 16
المنصورة 23 16
الإسماعيلية 26 13
السويس 26 17
العريش 26 15
رفح 25 14
رأس سدر 26 17
نخل 25 11
نويبع 27 21
طابا 24 18
كاترين 22 09
الطور 26 18
شرم الشيخ 29 21
الغردقة 29 20
مرسى علم 28 19
الفيوم 26 14
بنى سويف 26 14
المنيا 26 13
أسيوط 28 15
سوهاج 28 15
قنا 29 15
الأقصر 30 15
أسوان 30 15
إدفو 29 15
أبوسمبل 28 18
الوادى الجديد 29 13
شلاتين 31 23
أبورماد 30 22
حلايب 28 24.
ويكون الطقس ليلًا- باردًا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء.
أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية.
وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
الإسكندرية 23 16
وادى النطرون 23 16
طنطا 24 16
شبين الكوم 24 16
دمنهور 23 17
بلطيم 24 17
مطروح 21 16
السلوم 20 15
سيوة 23 14
بورسعيد 24 18
دمياط 23 18
الزقازيق 24 16
المنصورة 23 16
الإسماعيلية 26 13
السويس 26 17
العريش 26 15
رفح 25 14
رأس سدر 26 17
نخل 25 11
نويبع 27 21
طابا 24 18
كاترين 22 09
الطور 26 18
شرم الشيخ 29 21
الغردقة 29 20
مرسى علم 28 19
الفيوم 26 14
بنى سويف 26 14
المنيا 26 13
أسيوط 28 15
سوهاج 28 15
قنا 29 15
الأقصر 30 15
أسوان 30 15
إدفو 29 15
أبوسمبل 28 18
الوادى الجديد 29 13
شلاتين 31 23
أبورماد 30 22
حلايب 28 24.