وفاة مدير مدرسة أحمد زويل فى دمنهور بكورونا

توفي مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بدمنهور بمحافظة البحيرة، محمد بكري، عن عمر يناهز 56 عامًا، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.ونعت اللجنة النقابية لمعلمي بندر دمنهور، برئاسة وهدان السيد، وكل أعضائها وكل معلمى بندر دمنهور المعلم محمد بكري، مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بإدارة مركز دمنهور، سائلين الله أن يرحمه بواسع رحمته، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.كما تقدمت أسرة مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بخالص العزاء لأسرة محمد بكري، مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين، وجميع العاملين بالتربية والتعليم بمحافظة البحيرة، راجين من المولى عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن ينزله مع النبيين والصديقين والشهداء.وفي السياق ذاته أعلنت المدرسة الحداد لمدة 3 أيام على قائد المدرسة ومديرها محمد بكري، الذي قام بمجهوده بتحسين المدرسة والارتقاء بها وخلق الروح الطيبة بين جميع العاملين وجعل المدرسة في المراكز الأولى في جميع المجالات.