ضبط 3 قضايا بـ1.5 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حيث أثمرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا (نصب سفريات – تحويلات مالية – كسب غيرمشروع) مُتهم فيها 4 أشخاص ضبط فيها مستنديًا أكثر من (1،5 مليون جنيه).جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.