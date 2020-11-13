«الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 16 مليون مواطن، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي" تحت شعار «100 مليون صحة»، لافتة إلى أنه تم تقديم العلاج لـ1.5 مليون مواطنًا بالمجان منذ انطلاق المبادرة.وأضافت فى تصريحات صحفية، أن المحافظات الأعلى في نسب التردد على المبادرة تشمل؛ "الشرقية، جنوب سيناء، الإسماعيلية، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، دمياط"، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف فحص جميع المواطنين من الفئة فوق سن الـ40 عامًا، للكشف عن الأمراض المزمنة وعلاجها الذين يبلغ عددهم 28 مليون مواطن، وتستمر المبادرة في فحص المواطنين حتى 31 ديسمبر.وأضافت الدكتورة هالة زايد، أن الخدمات المقدمة بالمبادرة تشمل الكشف عن الأمراض المزمنة "سكر، ضغط الدم، قلب"، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي لمرضى الأمراض المزمنة، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة.وأشارت إلى أنه في حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة تتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، لافتة إلى أن العمل بالمبادرة مستمر طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.