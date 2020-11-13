التحفظ على 17 طن حلوى فاسدة بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية التحفظ على 17 طن حلوى ناشفة فاسدة وغير صالحة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لبيع الحلويات كائن بالدخيلة، لحيازته كميات من الحلوى الجافة الفاسدة.تم مداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 17٫100 طن "حلوى جافة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.