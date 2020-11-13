رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد سير المشروعات الجارية بالمدينة

أجرى المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 اكتوبر، جولة تفقدية، رافقه فيها نواب الجهاز ومديري المشروعات والمعاونين، لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.وتفقد الشربيني ومرافقوه، تطوير الرؤية البصرية أسفل كوبرى العبور، وطالب الشركة المنفذة بإنجاز الأعمال بسرعة وبجودة عالية، كما تفقد تطوير الطريق الرابط بين المحور المركزى 47، 48 عند ميدان النجدة، وتطوير طريق الواحات، وأعمال تطوير المنطقة المحيطة بالصالة المغطاة، والموقف الإقليمي.وشدد رئيس الجهاز على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، وعدم التهاون فى محاسبة أى مقصر.يأتي ذلك في اطار سياسة عمل وزارة الإسكان بمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع ومتابعة معدلات التنفيذ وجودة الاعمال.