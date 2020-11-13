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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مجلس إدارة هيئة التأمينات يعقد أول اجتماع بتشكيله الجديد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:56 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أول اجتماعاته بالتشكيل الجديد والذي ضم كلا اللواء جمال عوض رئيسًا لمجلس الإدارة، سامي عبدالهادي محمد، محمد سعودي قطب نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وبعضوية كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار متولي محمد الشهراني رئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة، علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، جبالي محمد جبالي المراغي "ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر".

كما ضم الاجتماع، محمد عطية الفيومي "ممثل اتحاد الغرف التجارية"، نديم إدوارد إلياس "ممثل إتحاد الصناعات المصرية"، أمين مبروك عبدالتواب "ممثلا عن أصحاب المعاشات"، عمر محمد حسن، المستشار أحمد شحات إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة من خبراء التأمين في مجال عمل الهيئة.

واستهل رئيس الهيئة لقائه بتهنئة أعضاء مجلس الإدارة وعرض الرؤية المستقبلية لعمل الهيئة والتي تم عرضها على القيادة السياسية والتي تتضمن التحول الرقمي في عمل الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وكذلك جهود تحديث الهيكل الإداري، فضلًا عن البرنامج الزمني لتنفيذ الرؤية المستقبلية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الخدمات التأمينية التي يمكن العمل علي تحسينها في الوقت الراهن لحين الإنتهاء من رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة مما يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات والمستحقين.

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