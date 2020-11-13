الأنبا نيقولا: الكاهن الوحيد في كنيسته معـرّض لكل تجارب الوحدة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن الكاهن الوحيد في كنيسته معـرّض لكل تجارب الوحدة، حين لا يوجد مجلس شورى يجتمع فيه الكهنة للتداول في شؤون الرعاية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الكاهن متروك لمطالعاته التي تزوّده بالعلم اللاهوتي والبحث الرعائي، وفي الحقيقة يبقى له وقـت كثير إذا حلّ المساء وانتهت الخدَم الإلهية.وتابع:"الكاهن يجب ألا يحسب أن مسؤوليته تنتهي بإقامة الخِدَم الإلهية. مسؤوليته الأساسية فـي قداسته. والمسؤولية الثانية في تغذية المؤمنين بكلمة الله.واختتم: "الكاهن عليه أن يعي أن الإرشاد يصدر عنه وأن حياته الروحية إذا شعت يتغذى منها المؤمنون وهم يريدون اليوم أن يعيشوا بالله. وهذه الحياة يطلبونها خصوصًا من كاهنهم.