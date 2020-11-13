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الكرازة

تعرف على القديس نيلوس الذي تحتفل به كنيسة الروم الأرثوذكس

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:53 م
الأنبا نيقولا
الأنبا نيقولا
جرجس صفوت
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قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن كنيسة الروم الارثوذكس تحتفل بذكرى رحيل القديس نيلوس.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن القديس نيلوس الزاهد هو واحد من أكثر الشخصيات شهرة في سلسلة الكُتاب الزُهاد. ساهم أصله النبيل ومنصبه الإداري السابق كحاكم للقسطنطينية بشكل كبير في ذلك. تلقى تعليمًا رائعًا وكان تلميذًا في القديس يوحنا الذهبي الفم، عندما قرر استبدال زيه اللامع بمنبر الزهد. غادر إلى الصحراء السينائية مع ابنه ثيودولوس، الذي قبض عليه البرابرة، لكن مع صلاة والده، نجا بأعجوبة من الموت في اللحظة الأخيرة.

وتابع: "عاش تجربة روحانية ونسكية طويلة وصاغها عقل قوي تذوق حلاوة الصلاة وواجه أساليب الشياطين بحكمة.

وأكمل:"كتب عن تجربة نسّاك الصحراء، وكشف عن أساليب الشياطين لإحباط الصلاة، وعن تعليم مراحل الصلاة وأخلاقياتها، وتذوق حلاوة الصلاة النقية، وشروط الصلاة، والأسباب التي تعيق الصلاة، والظروف الأفضل للصلاة، وأعمال النعمة، وحروب الشيطان، والحالات الروحية التي تولدها الصلاة النقية، ومراحل الزهد المختلفة.

واستطرد:هو يمتلك تعليمًا عظيمًا ذكيًا في الأصل، ومتقبلًا لطاقات الروح القدس. فهو يعرف بوضوح المشاكل الروحية للإنسان، ونقاط ضعفه، وأوهامه، وعاطفته، ولكن أيضًا الاحتمالات التي لديه من الله ليكون مثله بالنعمة. والذي يثبت أنه صوفي منضبط.

واختتم: أثبت أن الفلاسفة الحقيقيين هم الرهبان المسيحيون- وإن كانوا قليلين- الذين ساروا على خطى السيد، ويعيشون في فقر طوعي ويتفوقون على الملذات والطموحات والجشع.

تعرف على القديس نيلوس الذي تحتفل به كنيسة الروم الأرثوذكس
تعرف على القديس نيلوس الذي تحتفل به كنيسة الروم الأرثوذكس

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