«القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة براتب 1200 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية، وذلك براتب 1200 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 10 عمال خدمات معاونة، ولا يشترط حصول المتقدم لتلك الوظيفة على مؤهل، على ألا يزيد عمره على 30 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف الاتصال على 3735687، والتواصل مع المدير المسئول محمد حلمي، أو التوجه لمقر الشركة في تقاطع شارعي الجمهورية والمأمون، الشرق بورسعيد.