تدشين مذابح وأيقونات كنيسة مار جرجس بألماظة

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن كنيسة القديس الشهيد مار جرجس بألماظة شهدت تدشين مذابحها وأيقوناتها، بيد قداسة البابا وعدد من أحبار الكنيسة.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم تدشين ثلاثة مذابح، الرئيس على اسم الشهيد مار جرجس ومذبح آخر على اسم القديسين الأنبا صرابامون الأسقف والبابا كيرلس السادس، وآخر على اسم السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل.شملت صلوات التدشين أيضًا، تدشين حامل أيقونات الكنيسة (الأيكونستاز) وأيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) الموجودة في شرقية الهيكل حسب الطقس الكنسي.