تدشين كنيسة بدير رئيس الملاك غبريال بالنقلون

قام نيافة الأنبا ابرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم وبمشاركة نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، بتدشين كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم.جرت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين ثلاثة مذابح للكنيسة، المذبح الرئيس على اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا أور والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا صموئيل المعترف.شمل التدشين أيضًا أيقونات الكنيسة وأيقونة حضن الآب البانطوكراتور (ضابط الكل) الموجودة في شرقية كل مذبح من المذابح الثلاثة إلى جانب عدد من أواني الخدمة.وفي السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح في القداس رسامة اثنين من طالبي الرهبنة شماسين في رتبة الإيبوذياكون، وقبول شخص جديد لبدء فترة الاختبار الرهباني.كان صاحبا النيافة الأنبا أبرآم والأنبا صليب قد أزاحا الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة وقص الشريط قبل أن تبدأ صلوات التدشين.