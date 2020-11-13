رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تدشين كنيسة بدير رئيس الملاك غبريال بالنقلون

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:48 م
جريدة الدستور
جرجس صفوت
طباعة
قام نيافة الأنبا ابرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم وبمشاركة نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، بتدشين كنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم.

جرت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين ثلاثة مذابح للكنيسة، المذبح الرئيس على اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا والمذبح البحري على اسم القديس الأنبا أور والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا صموئيل المعترف.

شمل التدشين أيضًا أيقونات الكنيسة وأيقونة حضن الآب البانطوكراتور (ضابط الكل) الموجودة في شرقية كل مذبح من المذابح الثلاثة إلى جانب عدد من أواني الخدمة.

وفي السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح في القداس رسامة اثنين من طالبي الرهبنة شماسين في رتبة الإيبوذياكون، وقبول شخص جديد لبدء فترة الاختبار الرهباني.

كان صاحبا النيافة الأنبا أبرآم والأنبا صليب قد أزاحا الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة وقص الشريط قبل أن تبدأ صلوات التدشين.

موضوعات متعلقة

رغم عجزه الجنسي.. أيمن نور جمع بين مذيعتين دون زواج وراود ثالثة عن نفسها

وزير الرياضة عن نهائي القرن: «إن شاء الله يكون فيه جماهير»

«الصحة»: 5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

الصور

image description

محافظة أسيوط يستمع لمخطط استراتيجي جديد لمدينة القوصية

image description

حملات لتحسين حالة الطرق العامة بأسيوط تيسيرا على المواطنين

image description

إزالة مخالفة بناء في المهد بدمياط

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

حقيقة إيقاف بطاقات «تكافل وكرامة» لحين تحويلها لـ«ميزة»

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

استطلاع: ثلث الألمان يخشون الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

«خالتي سميت على اسم عبدالحليم حافظ».. اعترافات محمود عبدالعزيز عن عائلته

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

«لا أكون صداقات.. وهذه أمنيتى الوحيدة».. اعترافات عبلة كامل

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

بعد تطويره..افتتاح متحف الفن المصري الحديث.. الأربعاء

مصر تشارك باجتماع الألكسو التنسيقي لمرصد التراث عن بعد

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

مؤسسة أروقة تصدر ديوان «كتاب نادو» للشاعر شوقي عبد الأمير