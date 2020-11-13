ضبط 45 سلاحا في حملات أمنية خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط "45 قطعة سلاح ناري، 92 قضية مخدرات وتنفيذ 50917 حكما قضائيا متنوعا".يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.