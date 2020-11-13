شاب يلقي بعشيقته من الطابق 7 بمساعدة أصدقائه في التجمع

أقدم شاب جنسيته عربية على إلقاء عشيقته من الطابق السابع بمساعدة 3 من أصدقائه بمنطقة التجمع الأول.وأكد مصدر أمني أنَّ الفتاة من جنسية عربية أيضًا كانت على علاقة بشاب من جنسيتها ذاتها، وكانا يتقابلان سويا منذ حضورهما إلى مصر بمنطقة التجمع الأول.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول يفيد بسقوط فتاة من الطابق السابع وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.