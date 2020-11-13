رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

شاب يلقي بعشيقته من الطابق 7 بمساعدة أصدقائه في التجمع

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:44 م
شاب يلقي بعشيقته
شاب يلقي بعشيقته من الطابق7
داليا عبد الباسط
طباعة
أقدم شاب جنسيته عربية على إلقاء عشيقته من الطابق السابع بمساعدة 3 من أصدقائه بمنطقة التجمع الأول.

وأكد مصدر أمني أنَّ الفتاة من جنسية عربية أيضًا كانت على علاقة بشاب من جنسيتها ذاتها، وكانا يتقابلان سويا منذ حضورهما إلى مصر بمنطقة التجمع الأول.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول يفيد بسقوط فتاة من الطابق السابع وبإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمين وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مكلفني 500 جنيه».. تفاصيل جديدة في قضية طالبة الحجاب بالجيزة

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

«الصحة» تكشف عن الأحياء الأعلى إصابة بكورونا فى الإسكندرية

النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

الصور

image description

محافظة أسيوط يستمع لمخطط استراتيجي جديد لمدينة القوصية

image description

حملات لتحسين حالة الطرق العامة بأسيوط تيسيرا على المواطنين

image description

إزالة مخالفة بناء في المهد بدمياط

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

حقيقة إيقاف بطاقات «تكافل وكرامة» لحين تحويلها لـ«ميزة»

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

استطلاع: ثلث الألمان يخشون الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

«خالتي سميت على اسم عبدالحليم حافظ».. اعترافات محمود عبدالعزيز عن عائلته

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

«لا أكون صداقات.. وهذه أمنيتى الوحيدة».. اعترافات عبلة كامل

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

بعد تطويره..افتتاح متحف الفن المصري الحديث.. الأربعاء

مصر تشارك باجتماع الألكسو التنسيقي لمرصد التراث عن بعد

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

مؤسسة أروقة تصدر ديوان «كتاب نادو» للشاعر شوقي عبد الأمير