رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مواد البناء» تستعرض مع رئيس «التنمية الصناعية» تحديات الصناعة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:44 م
اللواء محمد الزلاط
اللواء محمد الزلاط
دعاء أبو العزم
طباعة
عقد رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، تناول عدد من المحاور الرئيسية لتعميق الصناعة الوطنية.

واستعرض رئيس الهيئة، العديد من أنشطة الهيئة التي تقوم بها ومنها تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية لإصدار الترخيص بالإضافة إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة ورفع مستوى الأداء من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات بالشراكة مع اتحاد الصناعات.

من جانبه أكد أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الغرفة، ان المجلس استعرض خلال اللقاء رؤية الغرفة في بعض المشاكل التي تواجه الصناعة من خلال 5 مطالب رئيسية أهمها، طول مدة الإجراءات في بعض الجهات الحكومية مثل الافراح عن المواد الكيماوية المستوردة، مما يمثل إهدار للوقت والجهد بالإضافة إلى زيادة الأعباء والتكاليف والتي تقع علي كأهل الصناع.

كما طالب مجلس إدارة الغرفة بوجود خطة واضحة لتعميق الصناعة وزيادة نسب المكون المحلي.

وأشار المجلس خلال اللقاء إلى مشكلة عدم وجود مصنع لمادة الصودا آش رغم احتياج صناعات كثيرة كزجاج لتلك المادة والاضطرار لاستيرادها من الخارج بملايين الدولارات سنويا في الوقت الذي تتوفر فيه المادة الخام بمصر، وقد كان لدينا مصنعًا لهذه المادة واغلق منذ فترة.

وطالب أعضاء مجلس إدارة غرفة مواد البناء، بوضع معيار ثابت وموحد لقيمة الكارتات التي يتم تحصيلها على الطرق.

كما أوضح المجلس شكاوى أصحاب المصانع من زيادة الأعباء المالية الجديدة التي تثقل كاهلهم وبالأخص تحصيل رسم إضافي جديد لإدارات الحماية المدنية ووزارة الداخلية مقابل تأمين نقل المواد الكيماوية الخطرة وكذلك الضريبة العقارية وتضارب القرارات بشأن تطبيقها من عدمه مؤكدين على ضرورة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.

شارك في اللقاء من أعضاء المجلس المهندس احمد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة وسيد أباظة نائب رئيس الغرفة والدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس الغرفة والمهندس مدحت اسطفانوس نائب رئيس الغرفة ومن اعضاء مجلس الادارة المهندس اسماعيل لقمة والمهندس هشام مدكور أبو العز والمهندس كمال جبر والمهندسة نادية عبد الحفيظ والدكتور محمد خطاب والمهندس إبراهيم غالي والمهندس علي سنجر والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

«سجن مع إيقاف التنفيذ».. حبس عاطل هتك عرض شقيقته بالإسكندرية

«مكلفني 500 جنيه».. تفاصيل جديدة في قضية طالبة الحجاب بالجيزة

الصور

image description

محافظة أسيوط يستمع لمخطط استراتيجي جديد لمدينة القوصية

image description

حملات لتحسين حالة الطرق العامة بأسيوط تيسيرا على المواطنين

image description

إزالة مخالفة بناء في المهد بدمياط

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

حقيقة إيقاف بطاقات «تكافل وكرامة» لحين تحويلها لـ«ميزة»

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

استطلاع: ثلث الألمان يخشون الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

«خالتي سميت على اسم عبدالحليم حافظ».. اعترافات محمود عبدالعزيز عن عائلته

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

«لا أكون صداقات.. وهذه أمنيتى الوحيدة».. اعترافات عبلة كامل

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

بعد تطويره..افتتاح متحف الفن المصري الحديث.. الأربعاء

مصر تشارك باجتماع الألكسو التنسيقي لمرصد التراث عن بعد

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

مؤسسة أروقة تصدر ديوان «كتاب نادو» للشاعر شوقي عبد الأمير