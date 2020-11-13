«مواد البناء» تستعرض مع رئيس «التنمية الصناعية» تحديات الصناعة

عقد رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، تناول عدد من المحاور الرئيسية لتعميق الصناعة الوطنية.واستعرض رئيس الهيئة، العديد من أنشطة الهيئة التي تقوم بها ومنها تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية لإصدار الترخيص بالإضافة إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة ورفع مستوى الأداء من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات بالشراكة مع اتحاد الصناعات.من جانبه أكد أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الغرفة، ان المجلس استعرض خلال اللقاء رؤية الغرفة في بعض المشاكل التي تواجه الصناعة من خلال 5 مطالب رئيسية أهمها، طول مدة الإجراءات في بعض الجهات الحكومية مثل الافراح عن المواد الكيماوية المستوردة، مما يمثل إهدار للوقت والجهد بالإضافة إلى زيادة الأعباء والتكاليف والتي تقع علي كأهل الصناع.كما طالب مجلس إدارة الغرفة بوجود خطة واضحة لتعميق الصناعة وزيادة نسب المكون المحلي.وأشار المجلس خلال اللقاء إلى مشكلة عدم وجود مصنع لمادة الصودا آش رغم احتياج صناعات كثيرة كزجاج لتلك المادة والاضطرار لاستيرادها من الخارج بملايين الدولارات سنويا في الوقت الذي تتوفر فيه المادة الخام بمصر، وقد كان لدينا مصنعًا لهذه المادة واغلق منذ فترة.وطالب أعضاء مجلس إدارة غرفة مواد البناء، بوضع معيار ثابت وموحد لقيمة الكارتات التي يتم تحصيلها على الطرق.كما أوضح المجلس شكاوى أصحاب المصانع من زيادة الأعباء المالية الجديدة التي تثقل كاهلهم وبالأخص تحصيل رسم إضافي جديد لإدارات الحماية المدنية ووزارة الداخلية مقابل تأمين نقل المواد الكيماوية الخطرة وكذلك الضريبة العقارية وتضارب القرارات بشأن تطبيقها من عدمه مؤكدين على ضرورة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.شارك في اللقاء من أعضاء المجلس المهندس احمد عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة وسيد أباظة نائب رئيس الغرفة والدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس الغرفة والمهندس مدحت اسطفانوس نائب رئيس الغرفة ومن اعضاء مجلس الادارة المهندس اسماعيل لقمة والمهندس هشام مدكور أبو العز والمهندس كمال جبر والمهندسة نادية عبد الحفيظ والدكتور محمد خطاب والمهندس إبراهيم غالي والمهندس علي سنجر والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.