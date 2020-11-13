«أمينة أردوغان».. وجه الفساد التركي في «الأسرة الحاكمة»

- "تعزيز النفوذ وتأجيج الصراع"

- "عودة الحرملك وإهانة النساء"

- "ثراء فاحش في ظل أزمة اقتصادية"

- "دعم المثليين"

- "قانون لحماية الحيوانات وانتهاك حقوق الصحفيين"

"دعم المثليين وإهانة النساء وبسط النفوذ".. اتهامات نارية تلاحق أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي التي كثيرًا ما أثارت غضب الشعب في بلادها بسبب أدوارها الخفية في القصر الرئاسي تارة، وإهانتها للسيدات تارة ثانية، ودعمها للمثليين تارة ثالثة، فضلًا عن الثراء الفاحش الذي تغرق فيه السيدة الأولى دون اكتراث لما يكابده الشعب التركي من أضرار اقتصادية فادحة خلفتها سياسات أردوغان الطائشة سعيًا لتنفيذ مخططه الاستعماري التوسعي في دول الإقليم.وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عدة صور لأمينة أردوغان، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضى، إذ كان لها دور كبير في السيطرة على حركة الانقلاب، بل أنها وضعت مخطط الإطاحة بالمعارضة التركية في سبيل القضاء على الانقلاب.وحسب تقارير إعلامية تركية، تسعى قرينة أردوغان لتعزيز نفوذ أسرتها في الداخل، وتأجيج الصراع لدعم زوجها وبؤر التوتر في الخارج.وتعتلى أمينة أردوغان قائمة الشخصيات الأقوى في البلاد، بسبب علاقاتها مع كل الدوائر العسكرية والاستخباراتية والأمنية في تركيا، على أمل أن تعزز من نفوذ وسطوة زوجها وأسرتها.وأثارت أمينة أردوغان، غضب الشعب التركي بعد الإدلاء بأحد خطاباتها التي وجهت فيه إساءة للنساء، حيث طالبت بإعادة هيكلة الدولة العثمانية، مشيرة إلى أنها ترغب في إعادة نظام الحرملك مما اعتبره العالم أنه إهانة للمرأة.وفى عام 2019، انتقدت صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة، الرئيس أردوغان بعدما ظهرت زوجته وهي تحمل حقيبة من ماركة "هيرمس" والتي يتجاوز ثمنها 50 ألف دولار، واعتبرت الصحيفة أن هذا الظهور دليل على فساد زوجة أردوغان وحالة التناقض التي يعيش فيها النظام التركي.وأشارت صحيفة جمهوريت التركية، إلى أنه رغم تدهور الاقتصاد التركي وزيادة معدل التضخم والبطالة في البلاد، فإن التسوق لديها أهم ما يمكن لديها.وفي تقرير سابق، تطرقت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى حياة أمينة فى منزلها، مشيرة إلى أن الشاي الذي تشربه يبلغ قيمته 2.000 يورو للكيلو جرام، بأكواب مصنوعة من الذهب يبلغ سعر كل منها 300 يورو، وذلك على الرغم من معاناة الشعب التركي والأزمة الاقتصادية التي يمر بها.وفي عام 2018، هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زوجة الرئيس التركي، بعدما تبين دعمها للمثليين، خاصة بعد وقوف بجوار مثلي الجنس، وهو الشريك الجنسي لرئيس وزراء لوكسمبورج، والتقطت صورًا معه للعام الثاني على التوالي أثناء التجمع الخاص بزوجات رؤساء دول الناتو، مؤكدة دعمها للزواج المثلي، الأمر الذي قوبل بهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وفي الوقت الذي يكابد فيه الصحفيون الأتراك مأساة الاعتقال التعسفي، ويهرع اللاجئون السوريون إلى بلادهم هربًا من الاعتداءات التركية بحقهم، خرجت أمينة أردوغان، لتدعو إلى ضرورة حماية "حقوق الحيوان" بل والمطالبة بتمرير قانون للحفاظ عليها، دون الاكتراث بحقوق المعتقلين خلف قضبان السجون التركية، أو المساهمة في تحسين أوضاع اللاجئين السوريين بالبلاد.ففي الرابع من أكتوبر الجاري، نشرت زوجة أردوغان، سلسلة من التغريدات عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" قالت فيها: "أتمنى أن تكون جميع الحيوانات في ملاجئها المحبوبة في أسرع وقت ممكن".وكتبت في تغريدة أخرى: "آمل أن يقر مجلسنا قانونًا يريح كل الضمائر بإعطاء حقوق كاملة للحيوانات في العام التشريعي الجديد".وفي مايو 2018، أكدت منظمة العفو الدولية أن تركيا تحولت إلى "زنزانة" للصحفيين وأصبحت أكبر سجّاني العالم لهم، حيث وصلت الأحكام الصادرة بحق بعضهم إلى السجن المؤبد، لا لشيء إلا لأنهم يقومون بعملهم.