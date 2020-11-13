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محافظات

تجريع 350 ألف طفل بالابتدائية ضد الطُفيليات المعوية ببني سويف

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:43 م
تجريع ألف طفل بالابتدائية
تجريع ألف طفل بالابتدائية
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف الحملة القومية للتطعيم ضد الديدان والطفيليات المعوية التي تم إطلاقها يوم الأحد 8 نوفمبر وتستهدف الحملة التلاميذ من سن 4 سنوات إلى 12 سنة، لتشمل تلاميذ المرحلة الابتدائية ابتدائي ورياض أطفال) والذين يبلغ عددهم 482 ألف بـ 767 مدرسة حكومي إبتدائي ورياض أطفال خاص أزهر بجانب 550 حضانة.

وعرض الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف التقرير الخاص بالحملة حيث تم تجريع 350 الف و481 طفلا بالمرحلة الابتدائية منذ إطلاقها حتى الآن 23 ألف و673 طفلا بالحضانات وتهدف الحملة إلى خفض معدل انتشار الديدان والطفيليات المعوية بين الأطفال.

حيث يتم التجريع باستخدام عقار (مبندازول)"جرعة واحدة "آمنة وفعالة ضد الديدان والطفيليات المعوية وليس لها أية آثار جانبية مؤكدا على أهمية تطعيم الأطفال في مرحلة مبكرة من أعمارهم، وذلك ضمن الجدول الزمني المُحدد واستكمال كافة التطعيمات لكي تحقق الغرض منها
تجريع 350 ألف طفل بالابتدائية ضد الطُفيليات المعوية ببني سويف
تجريع 350 ألف طفل بالابتدائية ضد الطُفيليات المعوية ببني سويف
تجريع 350 ألف طفل بالابتدائية ضد الطُفيليات المعوية ببني سويف
تجريع 350 ألف طفل بالابتدائية ضد الطُفيليات المعوية ببني سويف
تجريع 350 ألف طفل بالابتدائية ضد الطُفيليات المعوية ببني سويف
تجريع 350 ألف طفل بالابتدائية ضد الطُفيليات المعوية ببني سويف

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