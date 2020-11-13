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حوادث

بدء العمل بمقر مديرية أمن الجيزة الجديد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:52 م
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة الجديد
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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أكدت وزارة الداخلية بدء العمل بمقر مديرية أمن الجيزة الجديد بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بعد افتتاحه رسميا، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتي ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمني المتميز والارتقاء بمنظومة العمل الشرطي وزيادة فعالياتها، وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة والاستعانة بالوسائل التكنولوجية وتوفير البيئة الوظيفية المناسبة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمنى بجودة وإتقان.

وتم افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن الجيزة الكائن بتقاطع طريق مصر إسكندرية الصحرواى مع محور 26 يوليو، وبدء التشغيل الفعلى له، وذلك استجابةً للامتداد الجغرافي لنطاق محافظة الجيزة، وفرض مظلة تأمين متكاملة تغطي كافة أرجاء المحافظة، ومساهمةً فى تقديم حلول مبتكرة لمشكلات ازدحام مناطق وسط مدينة الجيزة، وقد شمل المقر الجديد عددًا من المبانى أبرزها:

• غرفة إدارة أزمات مجهزة بأحدث التقنيات "شاشات متطورة- كاميرات مرورية حديثة– منظومة تتبع لسيارات النجدة والترحيلات والحافلات السياحية وناقلات المواد البترولية" بهدف تغطية جميع الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق قطاع أمن الجيزة، إضافة إلى ربط الكاميرات المثبتة لتأمين المحيط الخارجى للأقسام بهدف متابعة المترددين عليها ومتابعة خروج المأموريات، كما أن الغرفة مجهزة لاستقبال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بهدف التنبؤ بالأحداث والكوارث قبل حدوثها، وقد تم تنفيذ البنية التحتية من خلال تغطية الشوارع والميادين بكاميرات وتجهيز سيارات الشرطة بكاميرات وربطها بغرفة الأزمات بالمديرية وغرف عمليات الوزارة.

• مبنى الإدارة العامة لشرطة النجدة المزودة بأحدث الأنظمة السلكية واللاسلكية بالإضافة إلى زيادة مواضع تلقى البلاغات، وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من البلاغات وتقليل مدة الانتظار، بالإضافة إلى تدعيم الغرفة بأحدث منظومة للكاميرات تعرض عليها أهم الشوارع والميادين فى المحافظة وكذا محيط الأقسام والمراكز لنقل الأحداث على مدار اليوم، وكذا منظومة التتبع من خلال تزويد سيارات الشرطة بهذه المنظومة لمتابعة السيارات وتوجيه أقرب سيارة لمحل الحدث، فضلًا عن منظومة متابعة خطوط سير الحافلات السياحية.

• مقر الديوان العام للمديرية الذى تم إنشاؤه على أحدث النماذج المعمارية التى تُجسد مفهوم الأصالة والعراقة مع الحداثة والتطوير المعماري.

• مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، الذى رُوعىّ فى تصميمه الوفاء بكافة الاحتياجات اللوجستية لأعمال البحث الجنائى.

• بالإضافة إلى عدد من المبانى الخدمية التى تقدم العديد من الخدمات للمواطنين وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومن بينها أماكن مجهزة لاستقبال المواطنين لتلقى الشكاوى وعرضها، والعمل على سرعة حلها مع مراعاة تخصيص أماكن لتقديم تلك الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقد تمت الاستعانة بأحدث التقنيات لإدارة العمل الأمنى من داخل المقر الجديد، من خلال منظومة متكاملة مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة تُسهم فى أداء الدور المنوط به بجودة وإتقانه.
بدء العمل بمقر مديرية أمن الجيزة الجديد
بدء العمل بمقر مديرية أمن الجيزة الجديد
بدء العمل بمقر مديرية أمن الجيزة الجديد
بدء العمل بمقر مديرية أمن الجيزة الجديد
بدء العمل بمقر مديرية أمن الجيزة الجديد
بدء العمل بمقر مديرية أمن الجيزة الجديد

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