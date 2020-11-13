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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

إحباط محاولة تهريب «صقر شاهين» في البحر الأحمر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:41 م
صقر شاهين
صقر شاهين
أريج الجيار
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تمكنت محميات البحر الأحمر بوزارة البيئة، من إحباط تهريب صقر شاهين بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته واتفاقية "سايتس" للأنواع المهددة بالانقراض بالتعاون مع شرطة مرسى علم، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بالتعاون مع شركاء العمل البيئي.

وكانت وزارة البيئة قد تلقت إخطارًا من شرطة مدينة مرسى علم بضبط صقر بحوزة مجموعة من الأشخاص بغرض الاتجار فيه، وتطلب معاينته من قبل المتخصصين بالحياة البرية بالوزارة.

وفور تلقي الإخطار أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من محمية وادى الجمال لمعاينة الصقر وبيان نوعه، حيث اتضح أنه صقر شاهين والذى يعد أحد الأنواع المهددة بخطر الانقراض والمدرجة في لوائح الأنواع الممنوع الاتجار فيها للحفاظ عليها وقد تم إجراء كافة القياسات العلمية عليه لبيان حالته الصحية ونوعه، حيث تبين أنه ذكر بالغ من نوع Falco peregrinus ويحتاج للرعاية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه جار حاليا معالجة ورعاية الصقر من قبل المختصين نظرا لتأثر حالته الصحية أثناء تهريبه على أن يتم إعادة إطلاقه فور استعادة قدرته على الحياة فى بيئته الطبيعية.

وتتقدم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر والتقدير لشرطة مدينة مرسى علم والجهات المشاركة في هذا العمل للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي لمصر.

الجدير بالذكر أن الصقور تتعرض لضغط شديد من قبل الصيادين في أغلب أنحاء العالم وتقوم محميات البحر الأحمر سنويًا بحملات للتصدى لعمليات الصيد والتهريب لها.
إحباط محاولة تهريب «صقر شاهين» في البحر الأحمر
إحباط محاولة تهريب «صقر شاهين» في البحر الأحمر
إحباط محاولة تهريب «صقر شاهين» في البحر الأحمر
إحباط محاولة تهريب «صقر شاهين» في البحر الأحمر
إحباط محاولة تهريب «صقر شاهين» في البحر الأحمر
إحباط محاولة تهريب «صقر شاهين» في البحر الأحمر

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