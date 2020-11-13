مصرع «مسجل» فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالجمالية

لقي مسجل خطر مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالدقهلية أثناء إلقاء القبض عليه بناحية مركز الجمالية.كان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمعرفة مكان اختباء أحد المسجلى خطر، والمتهم في عدد من قضايا القتل والسرقة بالإكراه وصادرة ضده عدة أحكام بالسجن وكان يتزعم تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين بالاختباء ويدعى السيد صبري قريع، 30 سنة، عاطل.وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة، تم تحديد مكان اختبائه، وتبين وجوده بناحية الإسكندرية الجديدة التابعة لمركز الجمالية، فتم إعداد مأمورية برئاسة العقيد هيثم منصور، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد فريد، مفتش مباحث المديرية، وفريق البحث الجنائي والقوة المرافقة لهم لضبطه، وبعد شعور المتهم باقتراب القوات منه بادر بإطلاق النار عليها، فتم الرد على مصدر النيران من قبل قوات الأمن حتى سكتت عملية إطلاق النيران من اتجاهه.وبالفحص تبين مصرعه ووجدت بجواره بندقية آلية وفرد خرطوش وعدد من الطلقات من نفس العيار وكميات من المواد المخدرة.