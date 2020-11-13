وزير الأوقاف: الإساءة للرسول ليست حرية رأى

شدد الدكتور علي جمعة وزير الأوقاف، بأن ما يثار من إساءة للرسول وازدراء الأديان السماوية، ليست بآراء، مطالبًا بالنظر للدين الإسلامي وكيف احترم الآخرين ومعتقداتهم وحريتهم، وأوصى المسلمين بعدم التطاول أو الإساءة لهم مستشهدًا ببعض الآيات القرآنية.وأضاف أن من يدعو للإساءة أو الهدم ليس له علاقة بدين أو إنسانية أو معتقدات، سائلًا المسلمين بضبط النفس والالتفاف حول رجل واحد.وأوضح وزير الأوقاف في خطبته بمسجد المطافي بمحافظة الإسماعيلية، أن الإسلام لا يطالب المسلم بمجادلة المخطئين والمتجاوزين، بل طالبهم بتجنبهم دون التشاحن والإساءة، موضحًا أن حرية التعبير عن الرأي لها ضوابط وتقف عند حدود، وليس من الحرية سب المعتقدات أو أذية المشاعر أو الاعتداء على الحقوق.واختتم خطبته قائلًا: "أنت حر ما لم تضر، وأن الحرية المطلقة هي فوضى مطلقة".