وزير النقل: وضع خطة لتنفيذ الربط البرى مع الدول الإفريقية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه من منطلق دور مصر العربي والإفريقي والدولي فقد تم وضع خطة لتنفيذ هذا الربط مع الدول الإفريقية، سواء بتنفيذ مشروعات طرق برية مثل طريق القاهرة كيب تاون وطريق مصر تشاد مرورًا بالسودان، بالإضافة إلى إنشاء (خط سكة حديد أسوان – وتوشكى) ومده إلي مدينة وادي حلفا بالسودان، وإنشاء خط سكة (حديد الفردان – بئر العبد – العريش – رفح)، مرورًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلًا لمدينة طابا وإنشاء خط (مرسي مطروح – سيوه ومد خط مطروح – السلوم إلي مدينة بني غازي بليبيا).كما أكد خلال ندوة الطريق، مسئولو شركة "Crossrail Ltd" البريطانية المتخصصة في مجال النقل،الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل المصرية، من خلال مذكرة تفاهم تتضمن نقل الخبرات والتدريب على أحدث التكنولوجيا في مجال النقل، وأكدت عدد من الشركات الأخرى الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصري في مجال تصنيع وتوريد الأتوبيسات التي تعمل بالغاز والكهرباء.وأكد وزير النقل أنه تم بالفعل التعاقد علي مجموعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز، وسيتم التعاقد خلال الفترة القادمة مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء، وأن وزارة النقل على استعداد تام لعقد لقاءات مكثفة مع الشركات التي ترغب في الاستثمار في هذا المجال.