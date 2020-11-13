«البيئة»: قش الأرز يمثل 42% من التلوث في القاهرة الكبرى

قال أيمن عبدالواحد، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات البيئية بوزارة البيئة، إن قش الأرز جزء من التلوث الحاد منذ أكثر من 20 عاما، ويتسبب في السحابة السوداء موجات تلوث الهواء الحاد، وتزداد في فصل الخريف ويمثل 42% من حجم التلوث في القاهرة الكبرى خلال فصل الخريف، والانبعاثات الناتجة عن المنشآت الصناعية تمثل 23%، وحرق المخلفات الصلبة والمقالب يمثل 12% من تلوث الهواء وعوادم السيارات تمثل 23%.وتابع رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات البيئية بوزارة البيئة أن الملوثات تمثل أكثر من عامل وعلينا مواجهة تلك الظاهرة بتكاتف جميع الجهات من وزارة الزراعة والتنمية المحلية والوزارات المعاونة، ووجود برامج توعية للفلاحين بأهمية القش واستخدامه والحد من عوادم المركبات والتفتيش على المنشآت الصناعية.وأوضح "عبدالواحد"، خلال ندوة "دور غرفة العمليات في مواجهة السحابة السوداء في الصالون الثقافي "اتحضر للأخضر"، أن قانون المخلفات الجديد كان له دور بارز في دعم الجهود للحد من الانبعاثات وتنظيم عملية جمع المخلفات والتخلص منها بطريقة آمنة.