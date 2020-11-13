100 عام علي ميلاد «الخميسي»..قصة لقاءه الأول بـ «السعدني»

في ذكرى مرور 100 عام على ميلاد الكاتب الموسوعي عبد الرحمن الخميسي، المولود في 13 نوفمبر من عام 1920، نتطرق إلى تفاصيل لقاء جمعه بالكاتب محمود السعدنى.يسرد "السعدني" تفاصيل اللقاء عبر مقدمته لـ "كتاب القديس الصعلوك" للكاتب الصحفي يوسف الشريف:" لأستطيع أن أحدد الوقت على وجه الدقة، لكنها كانت ليلة باردة قبل حرب فلسطين، ربما في شتاء 1947، كنت أجلس على قهوة محمد عبد الله بميدان الجيزة مع أنور المعداوي والدكتور محمد عبد القادر القط وزكريا الحجاوي والشاعر محمود حسن اسماعيل والشيخ قطامش المحامي الشرعي، وكانت له بالأدب باعتباره صديق زكريا الحجاوي وأنو المعداوي وعبد الحميد الديب، فجاءه وجدت الجميع يقفون للترحيب برجل شاب على مشارف الأربعين، كان وسيما وأنيقا صافح الجميع، ثم أحتضن زكريا الحجاوي وتبادلا العناق والقبلات، ثم جلس وسط حلقة ضربها الأدباء حوله، كان صوته دافئا وعميقا، وراح يتحدث بلا انقطاع.ويستطرد السعدني: " من خلال الحوار أكتشفت أن الرجل اسمه الخميسي، إذن هو عبد الرحمن الخميسي، كنت قد سمعت عنه حكايات ونوادر من الحجاوي والمعداوي وكامل الشناوي".وبعد انصراف الأدباء لم يبقى إلا السعدنى والخميسي على مقهى عبدالله..يقول "السعدني": بقيت وحدي مع الخميسي وفي الساعة السابعة صباحا أعتذرت لأنصرف، سألني:وراك إيه ؟ قلت:بصراحة مفيش حاجة،لكن علشان أنام وأسيبك أنت تنام، فرد مبنمشي يابني، بكره ه ننام كتير، خليك معايا أنا نفسي أكل شوية فول من عند أبو ظريفة، ماتيجي معايا.لم أعلق بكلمة لكني سرت معه على الفور، في دكان أبو ظريفة جلست والخميسي، خلع نظارته وراح يمسح زجاجها ثم قال لي بلهجة أخوية:عارف يا واد يا محمود، وأنا قدك كده كان نفسي آكل عند أبو ظريفة كل يوم، بس ما كانش فيه فلوس، أنا أصلي دخت كتير في البلد دي،في الوقت اللي كان فيه أدباء من بتوع الأزهر راكبين عربيات ولابسين بلاطي وبيشربوا سجاير أمريكاني.أرعشت حاجبي دهشة لقد كان الخميسي لحظة هذا الحديث يرتدي بدله حرير وكرافتة فرنساوي وحذاء إطالي، ولو قال للعبد لله إبن بيه وحفيد باشا لصدقته،لكن صراحته المتناهية، وتعرية نفسه للعبد الله هدمت كل السدود بينه وبيني."