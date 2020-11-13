«التضامن»: 669 مشرفًا لحج 2021

قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن عدد المشرفين على الحج للعام الحالي 2021 الذين سيتم استكمال الاختبارات لهم يبلغ 669 متقدما، وهم الذين سبق لهم اجتياز الاختبارات التحريرية التى أجريت أون لاين خلال شهر فبراير الماضي من أصل 1115 متقدمًا، وسوف تجرى الاختبارات الشفوية لهم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وحتى منتصف شهر ديسمبر لاختيار 270 مشرفًا من خلال لجان مشكلة من مجلس الأمناء ودار الإفتاء المصرية وخبراء في التنمية البشرية.وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، فى تصريحات، أن الاختبارات ستجري لجميع المحافظات في دار الهيئة الهندسية وفق جدول زمنى يراعى تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية المعمول بها.