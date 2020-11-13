إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:33 ص
مروة عنبرطباعة
أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مدينة رام الله.
وأفادت مصادر أمنية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة، مما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقرب من مجمع فلسطين الطبي.
وأشارت المصادر إلى أن تلك القوات اقتحمت مدينة البيرة، قبل أن تنسحب، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.
وأفادت مصادر أمنية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة، مما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقرب من مجمع فلسطين الطبي.
وأشارت المصادر إلى أن تلك القوات اقتحمت مدينة البيرة، قبل أن تنسحب، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.