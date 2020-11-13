إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مدينة رام الله.وأفادت مصادر أمنية بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة، مما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقرب من مجمع فلسطين الطبي.وأشارت المصادر إلى أن تلك القوات اقتحمت مدينة البيرة، قبل أن تنسحب، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.