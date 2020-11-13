مقتل 12 فردًا من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لطالبان

أفادت مصادر لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الجمعة، بمقتل 12 فردًا من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 11 آخرين في هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة "بالا حصار" العسكرية في مقاطعة "إمام صاحب" بإقليم "قندوز" الواقع شمالي البلاد.وأضافت المصادر أن القاعدة العسكرية، التي تعد قاعدة رئيسية في الإقليم، سقطت لبضعة ساعات في أيدي طالبان لكن القوات الأمنية الأفغانية استعادت السيطرة عليها، مشيرة إلى أن 10 عناصر على الأقل من حركة طالبان قتلوا أو أصيبوا جراء الهجوم.وفي غضون ذلك، لقي فردان من رجال الشرطة الأفغانية مصرعهما وأصيب آخران إثر انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في مركبتهما أثناء توجههما إلى القاعدة العسكرية لمساعدة القوات الأمنية هناك.يشار إلى أن أعمال العنف في أفغانستان لا تزال مرتفعة خلال الأسابيع الماضية بالرغم من جهود بدء مفاوضات السلام.