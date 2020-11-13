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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إصابات كورونا فى طوكيو تتجاوز 300 حالة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:24 ص
جريدة الدستور
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تجاوزت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا كوفيد-19، فى العاصمة اليابانية طوكيو، حاجز الـ300 إصابة لليوم الثالث على التوالي، وسجلت 374 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية من أصل 6136 فحصًا.

وذكرت صحيفة «جابان تايمز»، اليوم الجمعة، أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات، ارتفع إجمالي المصابين في العاصمة إلى 34 ألفًا و144 حالة.

وأعلن مسئولو الصحة ارتفاع عدد المصابين الذين يعانون من أعراض خطيرة إلى 39 شخصًا.

وشكل الأشخاص في فئة العشرينيات من العمر أكبر مجموعة من الإصابات الجديدة، بـ100 حالة، تليهم الفئة في الثلاثينيات من العمر بـ66 مصابًا ثم الخمسينيات بتسجيل 60 حالة.

وفي اليوم السابق، سجل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة في جميع أنحاء اليابان رقمًا قياسيًا بلغ 1661 حالة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 1605 حالة في 7 أغسطس الماضي.

وقال وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا والمسئول أيضًا عن مكافحة فيروس كورونا في مؤتمر صحفي إن "عدد حالات الإصابة المؤكدة حديثًا يتزايد بشكل ملحوظ، لذلك لدينا شعور قوي بحجم الأزمة".

وفي السياق نفسه، حذر هاروميتشي ماتسوكا،رئيس جمعية طبية في مؤتمر صحفى: "إذا استمر الوضع الحالي لمدة أسبوع، فقد ينهار النظام الطبي المحلي" في مدينة سابورو عاصمة هوكّايْدو.

جدير بالذكر أن الحصيلة اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا في هوكايدو سجلت 100 حالة لأول مرة في 5 نوفمبر وبلغت 200 حالة الإثنين، وظلت فوق الـ100 لمدة ثمانية أيام متتالية.

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