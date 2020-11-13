دمياط الجديدة: استمرار تقسيط المديونيات المستحقة على استهلاك المياه

أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة عن استمرار تقسيط المديونيات المستحقة على المشتركين نظير استهلاك المياه طبقًا للفواتير الصادرة من الجهاز.وأوضح الجهاز في إعلانه، اليوم، أن ذلك بناءً على طلب من العميل ودون احتساب مقابل للتقسيط، وحتى 2021430 وفقًا للآتى:- يتم تقسيط المبالغ المستحقة للجهاز بحد أقصى عام بعد سداد الدفعة المقدمة (بنسبة لا تقل عن 25%).- يتم التقدم لجدولة المديونية بطلب باسم السيد المهندس رئيس الجهاز.وفي حال عدم الالتزام بالسداد فى هذه الفترة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العملاء المتقاعسين طبقا للقوانين واللوائح.يأتي ذلك في إطار سياسة أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بالتخفيف على أعباء قاطنيها من ناحية، والحفاظ على أموال الدولة من ناحية أخرى.