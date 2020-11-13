استعدادا لتوريد البنجر.. الانتهاء من الصيانة بمصنع الدلتا للسكر

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة مصنع الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ، أن العمل يجري علي قدم وساق للانتهاء من كافة التجهيزات استعدادا لاستقبال موسم توريد البنجر.وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ، أن الكيميائي عادل أيوب العضو المنتدب للشركة، رافقه جلال الشرنوبي، رئيس المصانع، والمهندس أبو الخير حسن، نائب رئيس المصانع يشرفون علي متابعة الإنتهاء من صيانة العنابر وإجراء التجارب علي البارد للوحدات والعنابر للوقوف على آخر الاستعدادات لموسم 2021 لتوريد البنجر.وأوضح "أبو اليزيد"، أنه يأمل يكون موسم توريد وتشغيل موفق بإذن وكذلك متابعة تحميل منتج السكر، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.