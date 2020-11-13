وزير الطيران يزور قطاع العمليات الجوية ويلتقي الطيارين الجدد

أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، زيارة لقطاع العمليات الجوية حيث التقى عددًا من الطيارين الجدد بالشركة الوطنية مصر للطيران، للوقوف على آخر التطورات في مراحل الإعداد والتأهيل العلمي والتدريب الخاصة بهم.وخلال اللقاء رد وزير الطيران على جميع استفسارات الطيارين الجدد والخاصة باستكمال البرامج التدريبية المقررة لهم، والتي تمكنهم من العمل على متن الطائرات، موضحًا الظروف الراهنة التي تمر بها الشركة الوطنية مصر للطيران وقطاع الطيران المدنى بصفة عامة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت سلبيًا على حركة النفل الجوى على مستوى العالم.وأكد منار، أنهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من منظومة الطيران المدنى، كما وجههم بالاستفادة من هذه المرحلة بزيادة المعرفة بكافة مجالات الطيران المدنى والوعى الكامل بأهمية الدور الذي يقوم به قطاع الطيران في خدمة الوطن، كما طمأنهم بأن القادم أفضل، معربًا عن تطلعه لإعداد أجيال متميزة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الطيران المدني.وأعرب الطيارون الجدد عن سعادتهم بهذا اللقاء المثمر، موجهين الشكر والتقدير لوزير الطيران المدنى على اهتمامه بالرد على استفساراتهم وتقديم الدعم الكامل لهم والتوجيهات والنصائح الثمينة التي سيسترشدوا بها خلال حياتهم العملية.