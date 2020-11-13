رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الطيران يزور قطاع العمليات الجوية ويلتقي الطيارين الجدد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:35 ص
جريدة الدستور
فاتن غلاب
طباعة
أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، زيارة لقطاع العمليات الجوية حيث التقى عددًا من الطيارين الجدد بالشركة الوطنية مصر للطيران، للوقوف على آخر التطورات في مراحل الإعداد والتأهيل العلمي والتدريب الخاصة بهم.

وخلال اللقاء رد وزير الطيران على جميع استفسارات الطيارين الجدد والخاصة باستكمال البرامج التدريبية المقررة لهم، والتي تمكنهم من العمل على متن الطائرات، موضحًا الظروف الراهنة التي تمر بها الشركة الوطنية مصر للطيران وقطاع الطيران المدنى بصفة عامة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت سلبيًا على حركة النفل الجوى على مستوى العالم.

وأكد منار، أنهم أصبحوا جزءا لا يتجزأ من منظومة الطيران المدنى، كما وجههم بالاستفادة من هذه المرحلة بزيادة المعرفة بكافة مجالات الطيران المدنى والوعى الكامل بأهمية الدور الذي يقوم به قطاع الطيران في خدمة الوطن، كما طمأنهم بأن القادم أفضل، معربًا عن تطلعه لإعداد أجيال متميزة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الطيران المدني.

وأعرب الطيارون الجدد عن سعادتهم بهذا اللقاء المثمر، موجهين الشكر والتقدير لوزير الطيران المدنى على اهتمامه بالرد على استفساراتهم وتقديم الدعم الكامل لهم والتوجيهات والنصائح الثمينة التي سيسترشدوا بها خلال حياتهم العملية.

موضوعات متعلقة

«سجن مع إيقاف التنفيذ».. حبس عاطل هتك عرض شقيقته بالإسكندرية

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

حكم نهائى بإعدام قاتل كاهن المرج

«مكلفني 500 جنيه».. تفاصيل جديدة في قضية طالبة الحجاب بالجيزة

الصور

image description

إزالة مخالفة بناء في المهد بدمياط

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

استطلاع: ثلث الألمان يخشون الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

«لا أكون صداقات.. وهذه أمنيتى الوحيدة».. اعترافات عبلة كامل

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

مؤسسة أروقة تصدر ديوان «كتاب نادو» للشاعر شوقي عبد الأمير

افتتاح معرض «بئر الجوزاء» لغادة النجار في الأوبرا

أمل جمال تشارك في المؤتمر العلمي 3 للفنون الإفريقية «الطفل وفنونه»