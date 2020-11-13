رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الآثاريين العرب» يستضيف المؤتمر الدولي لمعامل التأثير العربي 19 نوفمبر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:12 ص
الدكتور محمد الكحلاوى
الدكتور محمد الكحلاوى
ا ش ا
طباعة
يستضيف الاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى، بمقره بالشيخ زايد بالقاهرة، فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لمعامل التأثير العربى تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية.

وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد،في بيان أصدره الاتحاد اليوم، إن هذا المؤتمر يأتى فى إطار التعاون والارتقاء بالنشر العلمى فى الوطن العربى لمواكبة المعايير الدولة وبالتعاون مع مشروع معامل التأثير العربي ومديره الدكتور محمود عبد العاطي رئيس المؤتمر.

وأوضح أن مشروع معامل التأثير العربي يحرص على النهوض بالنشاط العلمي العربي في سياقاته المختلفة لاستكشاف بعض ملامح الإنتاج الفكري العربي في تخصصاته الموضوعية المتعددة وبعض ملامح الشخصية العلمية للمجتمعات العربية في ضوء ما تنشره من نتاج فكري على العموم أو من خلال أحد مصادره، إضافة إلى مراجعة الاتجاهات الجارية في قياسات المعلومات في عالمنا المعاصر ودراسة التجارب العالمية والوطنية في إنشاء الأدوات المعتمدة في تقييم وقياس أداء النشاط العلمي.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي الرابع لمعامل التأثير العربي عقد العام الماضي بجامعة النيل الأهلية بحضور دولي واقليمي ومحلي من مختلف الجامعات العربية والإفريقية ومؤسسات البحث العلمي وقطاعات مختلفة من الجهات البحثية والأكاديمية والثقافية والفكرية من مختلف الدول العربية.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر ناقشت عددا من الأفكار مع الباحثين والقطاع الخاص حول التطورات العلمية في التصنيف الدولي للمجلات العربية وعلاقتها بالتصنيف الأكاديمي للجامعات العربية وعلم التوثيق والأرشفة والنشر العلمي وإعداد قواعد البيانات للإنتاج المنشور باللغة العربية.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تحدد شرطًا لانتهاء جائحة كورونا

إخلاء سبيل المتهم بالإساءة إلى والدته المسنة بالشرقية

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

تنبيه عاجل من «تعليم الجيزة» للمدارس بشأن كورونا

الصور

image description

إزالة مخالفة بناء في المهد بدمياط

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

استطلاع: ثلث الألمان يخشون الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

«لا أكون صداقات.. وهذه أمنيتى الوحيدة».. اعترافات عبلة كامل

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

مؤسسة أروقة تصدر ديوان «كتاب نادو» للشاعر شوقي عبد الأمير

افتتاح معرض «بئر الجوزاء» لغادة النجار في الأوبرا

أمل جمال تشارك في المؤتمر العلمي 3 للفنون الإفريقية «الطفل وفنونه»