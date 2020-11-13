«الآثاريين العرب» يستضيف المؤتمر الدولي لمعامل التأثير العربي 19 نوفمبر

يستضيف الاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوى، بمقره بالشيخ زايد بالقاهرة، فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لمعامل التأثير العربى تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية.وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للاتحاد،في بيان أصدره الاتحاد اليوم، إن هذا المؤتمر يأتى فى إطار التعاون والارتقاء بالنشر العلمى فى الوطن العربى لمواكبة المعايير الدولة وبالتعاون مع مشروع معامل التأثير العربي ومديره الدكتور محمود عبد العاطي رئيس المؤتمر.وأوضح أن مشروع معامل التأثير العربي يحرص على النهوض بالنشاط العلمي العربي في سياقاته المختلفة لاستكشاف بعض ملامح الإنتاج الفكري العربي في تخصصاته الموضوعية المتعددة وبعض ملامح الشخصية العلمية للمجتمعات العربية في ضوء ما تنشره من نتاج فكري على العموم أو من خلال أحد مصادره، إضافة إلى مراجعة الاتجاهات الجارية في قياسات المعلومات في عالمنا المعاصر ودراسة التجارب العالمية والوطنية في إنشاء الأدوات المعتمدة في تقييم وقياس أداء النشاط العلمي.وأشار إلى أن المؤتمر الدولي الرابع لمعامل التأثير العربي عقد العام الماضي بجامعة النيل الأهلية بحضور دولي واقليمي ومحلي من مختلف الجامعات العربية والإفريقية ومؤسسات البحث العلمي وقطاعات مختلفة من الجهات البحثية والأكاديمية والثقافية والفكرية من مختلف الدول العربية.وأضاف أن فعاليات المؤتمر ناقشت عددا من الأفكار مع الباحثين والقطاع الخاص حول التطورات العلمية في التصنيف الدولي للمجلات العربية وعلاقتها بالتصنيف الأكاديمي للجامعات العربية وعلم التوثيق والأرشفة والنشر العلمي وإعداد قواعد البيانات للإنتاج المنشور باللغة العربية.