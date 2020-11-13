افتتاح مسجدي عمرو بن العاص والعتيق بمنطقة الحجز بحري بأسوان

يفتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ووكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد عزت، مسجدي عمرو بن العاص، ومسجد العتيق بمنطقة الحجز بحرى التابعة لمركز إدفو، اليوم الجمعة، ويأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف للتوسع فى إعمار وبناء المساجد، ودور العبادة الكبرى لإتاحة الفرصة أمام المواطنين.ومن ناحيته قال الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة أوقاف أسوان، لـ«الدستور» إن المسجدين الأول مسجد عمرو بن العاص تمت عملية الإحلال والتجديد له علي نفقة الوزارة، بتكلفة قدرها حوالى 2 مليون جنيه، ويقع بمنطقة العقيبة وعلى مساحة 200 مترًا، والثاني مسجد العتيق وتم تجديده بالجهود الذاتية وفرش وزارة الأوقاف، ويقع بمنطقة الخوي وعلى مساحة 280 مترًا.وأوضح وكيل وزارة أوقاف أسوان، أن خطبة الجمعة تحت عنوان«أدب الحوار والتعبير عن الرأي»، وأبرز النقاط التي تتضمنها أن الله عزوجل خلق الناس مختلفين في ألوانهم، وألسنتهم، وطباعهم ومعرفتهم، وذلك من آيات الله تعالى القائل «ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين»، وهذا التنوع والاختلاف سنة من سنن الله تعالي في خلقه.واستكمل «عزت» أن من النقاط أيضًا دعانا ديننا الحنيف إلي قبول هذا التنوع، وجعله وسيلة للتعارف والتقارب، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الحوار الهادف الذي يقرب وجهات النظر، ويخاطب العقول بالحكمة والموعظة الحسنة، وغيرها من النقاط، مشيرًا إلي أن تم التأكيد علي الأئمة الالتزام بوقت الخطبة الا يزيد عن 10 دقائق.