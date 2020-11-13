«التضامن» تبدأ الاختبارات الشفوية لمشرفى الجمعيات الأهلية

وافقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على استئناف اختبارات المشرفين المتقدمين للإشراف على حج الجمعيات، والتي بدأت خلال شهر فبراير الماضي وتوقفت بسبب جائحة فيروس كورونا وما شهده موسم الحج الماضي من صدور قرار من المملكة العربية السعودية باقتصار موسم الحج لعام 2020م على حجاج الداخل في إطار الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات، أن الهدف من استئناف الاختبارات يأتي في إطار الإعداد المبكر لموسم الحج لعام 1442هـ 2021م، والعمل على اختيار الأفضل من بين المتقدمين حتى يتسنى للوزارة تأهيلهم ليكونوا مستعدين فور صدور قرار من قبل السلطات السعودية بالترتيبات والضوابط المتعلقة بموسم الحج القادم.