«الصحة»: 5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الخضروات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة خلال جائحة كورونا المستجد، لافتة إلى أن الخضروات الطازجة مصدر غنى بالفيتامينات ومقوية لجهاز المناعة.وأضافت أن الخضروات المقوية للمناعة تتمثل فى؛ الخضروات الحمراء وتشمل "الطماطم – الفلفل الأحمر"، والخضروات الصفراء وتشمل "الفلفل الأصفر – الجزر"، والخضروات الخضراء وتشمل "الخيار – الجرجير – الخس"، والخضروات البيضاء وتشمل "البصل – الفجل"، والخضروات البنفسيجية وتوجد فى البنجر.وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الخميس، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100760 حالة حتى اليوم.وأوضحت، أنه تم تسجيل 214 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 110095 حالة من ضمنهم 100760 حالة تم شفاؤها، و6417 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.