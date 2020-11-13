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محافظات

إصابة 3 أشقاء إثر سقوط «بلكونة» منزل قديم بالخانكة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:06 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
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أصيب 3 أشقاء من أسرة واحدة، بقرية أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، إثر سقوط بلكونة منزل قديم بشارع الكراكات نتيجة تآكل حديد التسليح، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة، إخطارا من الأهالي بسقوط بلكونة بالدور الأول بمنزل قديم بشارع الكراكات بأبو زعبل البلد.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين من المعاينة الأولية سقوط بلكونة بالدور الأول بمنزل قديم مما أدى إلى إصابة 3 أشقاء من أسرة واحدة بكدمات ونقلهم لمستشفى الخانكة لتلقي العلاج، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وخروجهم من المستشفى.

من جانبه قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، إنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة المهندس عماد عبدالعظيم إستشاري المنشآت الآيلة للسقوط، وضمت كلا من المهندسة صباح عبدالعزيز مديرة الإدارة الهندسية بالخانكة، والمهندسة عزة أمين مديرة التنظيم، وذلك لإبداء الرأي بالمنزل والبلكونة من الإخلاء للمنزل من عدمه.

وتبين من المعاينة الإنشائية للمنزل أنه مكون من دور أرضي وأول علوي وجزء بالثاني علوي بناء على حوائط حاملة وقديم من حوالي 60 سنة طبقا للمعاينة الظاهرية، كما تبين سقوط جزئي للبلكونة نتيجة تآكل بحديد التسليح وعدم الصيانة للبلكونة مما تسبب في الانهيار والسقوط وعدم قدرتها على تحمل الأحمال عليها.

وأوصت اللجنة الاستشارية بإزالة الأجزاء المعلقة من باقي البلكونة بحديد التسليح الناتجة من الانهيار، مع عدم إخلاء المنزل وكذا المنازل المجاورة وإحالة العقار للجنة لإعداد النموذج رقم 4 وفقا للائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 وكذا المنشآت المجاورة.

كما أوصت اللجنة بغلق الباب المؤدي للبلكونة بالمباني بالطوب للحفاظ على أرواح المواطنين.

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