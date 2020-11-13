نيفين جامع: مباحثات مع كبار المسؤولين الإماراتيين لتعزيز التعاون

تغادر نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القاهرة متوجهةً لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستجري الوزيرة مباحثات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كافة المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية.كما ستترأس الوزيرة الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي، وستشارك بمراسم استلام مبنى الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2021.ومن المقرر أن تعقد الوزيرة خلال الزيارة لقاءات مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا مع عدد من رؤساء كبريات المؤسسات الإماراتية المعنية بتنمية الاستثمار والتجارة والصناعة، كما ستقوم الوزيرة بجولة ميدانية في مجمع دبي للاستثمار، وهو أكبر مجمع استثماري متكامل بالشرق الأوسط.كما تعقد جامع خلال الزيارة أيضًا لقاءً مع رئيس غرفة الشارقة للتجارة والصناعة، وكذا مع مسئولي صندوق أبوظبي للتنمية.