رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بلومبرج»: مصر تعزز اقتصادها المحلى بخفض أسعار الفائدة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:20 ص
أسعار الفائدة
أسعار الفائدة
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه، أمس، خفض أسعار الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس.

وتابعت أن هذا التخفيض يعد الثاني على التوالي في محاولة لإعطاء دفعة للشركات المحلية التي تكافح لمواجهة تأثير فيروس كورونا.

وقالت لجنة السياسة النقدية، أمس الخميس في بيان، إن البنك المركزي خفض معدل الإيداع القياسي 50 نقطة أساس إلى 8.25%، حيث توقع سبعة من 12 اقتصاديًا استطلعت بلومبرج آراءهم هذا الخفض، كما تم تخفيض معدل الإقراض بنفس المقدار إلى 9.25% .

وقال البنك المركزي إنه على الرغم من أن الاستهلاك انتعش في الربع الثاني من العام إلا أنه "لم يكن كافيًا لتعويض الانكماش المشترك في الاستثمارات، وبدرجة أقل في صافي الصادرات"، ووصف التخفيض بأنه يعطي "الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي".

وأكدت الوكالة أن القرار الذي جاء بعد التخفيضات المجمعة بمقدار 350 نقطة أساس في وقت سابق من العام قد يساعد في تقليل تكاليف تمويل عجز الميزانية المصرية وتغذية انتعاش القطاع الخاص.

وسجل النشاط التجاري في مصر أعلى مستوى له منذ ست سنوات في أكتوبر، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن المزيد من فقدان الوظائف والقيود الجديدة المحتملة بسبب فيروس كورونا، الذي يهدد بتعكير صفو الاقتصاد المصري المنتعش.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في فاروس القابضة ومقرها القاهرة: "الخفض يؤكد أن البنك المركزي يركز على الاستثمار الخاص وإنعاش الاستهلاك وتخفيف الضغط على الميزانية المالية".

وأوضحت الوكالة أنه حتى بعد الخفض تحتفظ مصر بأحد أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في العالم، وهو الترتيب الذي ساعد في جذب المستثمرين إلى البلاد، وقفزت الحيازات الأجنبية من الديون المحلية إلى 21.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر، مدفوعة بأفضل عوائد التجارة المحمولة في العالم بعد الأرجنتين والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.

وقالت السويفي: "إن حجم ووتيرة التيسير النقدي كانا تدريجيين للغاية للحفاظ على الفائدة الأجنبية في أدوات الدين المحلية في ضوء ديناميكيات النمو العالمي المتقلبة".

وأشارت الوكالة إلى أن التضخم تسارع في أكتوبر بأسرع وتيرة له في ٤ أشهر، لكنه ظل أقل من هدف البنك المركزي البالغ 9% زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية في الربع الرابع.

وقال البنك المركزي إن تركيزه ينصب على التضخم على المدى المتوسط، ​​وهناك "احتمال متزايد" بأن تأتي توقعات الربع الحالي تحت الحد الأدنى المستهدف عند 6%.

موضوعات متعلقة

«الصحة العالمية» تحدد شرطًا لانتهاء جائحة كورونا

إخلاء سبيل المتهم بالإساءة إلى والدته المسنة بالشرقية

بعد إشعال النار بملابسه.. زوجة الإخواني محمد حسني: «طلبت الخلع»

النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

الصور

image description

إزالة مخالفة بناء في المهد بدمياط

image description

وكيل تضامن دمياط يتابع سير العمل في الإدارات

image description

بعد تطبيقها.. كيف تسهم مجموعات التقوية بالمدارس في رفع مستوى الطلاب؟

image description

جامعة أسيوط تشارك بافتتاح المؤتمر الـ9 لقسم الأمراض الصدرية

image description

«إيهاب» ينقل الأجواء الريفية إلى قلب العاصمة (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

حبس المتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

استطلاع: ثلث الألمان يخشون الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

«لا أكون صداقات.. وهذه أمنيتى الوحيدة».. اعترافات عبلة كامل

عذبته فكتب لها «صافيني مرة».. حكاية لحن وصفه محمد الموجي بـ«الشؤم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

مؤسسة أروقة تصدر ديوان «كتاب نادو» للشاعر شوقي عبد الأمير

افتتاح معرض «بئر الجوزاء» لغادة النجار في الأوبرا

أمل جمال تشارك في المؤتمر العلمي 3 للفنون الإفريقية «الطفل وفنونه»