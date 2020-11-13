«المخلفات الطبية» يشرح كيفية التخلص الآمن من الكمامات

قال طارق العربي، مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، إن علينا التخلص من الكمامة بطريقة آمنة بتطهيرها بالكلور والماء، وتمزيقها لضمان عدم إعادة استخدامها مرة أخرى، ووضعها في كيس منفصل داخل القمامة بلون مختلف، وخاصة بعد تزايد أعداد المصابين بكورونا في الموجة الثانية علينا اتخاذ الحذر الكافي.وتابع مدير مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة خلال تصريحه لـ«الدستور»، أن أدوات الوقاية الشخصية لا يستطيع أحد الاستغناء عنها، مشيرا إلى أنه يتم التخلص من النفايات الطبية في المؤسسات والمستشفيات بتجميعها والتعاقد مع شركات مخصصة لنقل النفايات الطبية إلى المدفن الصحي المخصص للنفايات الخطرة.وأوضح "العربي"، أن الوزارة تقوم بحملات توعية للتعرف على الطرق الآمنة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وضرورة وجود حملات إعلانية في وسائل الإعلام للتوعية بضرورة التخلص من أدوات الوقاية بطرق آمنة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.