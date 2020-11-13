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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاوتشي يعلن عن موافقة أمريكا على لقاح جديد ضد كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:58 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
مروة عنبر
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صرح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، بأن بلاده على أعتاب الموافقة على لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد.

تأتى تصريحات فاوتشى عقب أيام من إعلان الذي كشفت عنه شركتا فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية، التي أثبتت نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد.

وحول حديثه عن لقاح اخر يتم تطويره في الولايات المتحدة من قبل شركة موديرنا، أكد فاوتشي أنه قد يتم الإعلان قريبا عن نتائج مشابهة لتلك التي أعلنت عنها فايزر.

وتابع فاوتشى قائلا، "نتائج اللقاح الجديد على وشك الإعلان عنها قريبا جدا".

يذكر أن شركة موديرنا قالت مؤخرا إنها اقتربت من تحقيق نتائج التجارب التي من شأنها أن تسمح لها بالحصول على تصريح من المنظمين الأمريكيين.

على الصعيد العالمي، هناك العديد من لقاحات كورونا في مراحل مختلفة من التطوير، وتشمل هذه التجارب على نطاق واسع في الهند والولايات المتحدة والصين وروسيا.

ورحبت منظمة الصحة العالمية، بالنتائج التي أعلنتها شركتا فايزر وبيونتيك، التي أثبتت نجاح اللقاح الذي تعملان على تطويره ضد فيروس كورونا المستجد، لتؤكد المنظمة أنه من الممكن أن يغير الوضع الوبائي للفيروس بحلول مارس 2021.

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